Cote d'Ivoire: Fraternité Matin - Le gouvernement adopte un plan de restructuration

« Cette restauration se fera par un certain nombre d'abandon de dettes vis-à-vis de l'Etat de Côte d'Ivoire qui se chiffrent à 5,5 milliards de FCFA. Et cette restauration se fera par des apports en numéraires à hauteur de 3,6 milliards de FCFA en subvention d'investissement dont 1,4 milliard en 2017».

« Depuis plus d'une dizaine d'années, la Snpeci est confrontée à des difficultés d'ordre opérationnel et financier qui se caractérisent globalement par une gestion opérationnelle peu efficace ainsi que par de très fortes ponctions de trésorerie des comptes qui sont déséquilibrés.

Le Conseil des ministres du jeudi 16 novembre 2017 a adopté une communication relative à un plan de redressement opérationnel, financier et social de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci).

