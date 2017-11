Cote d'Ivoire: Total Côte d'Ivoire - 70 ans au service de l'économie, la culture, le sport et l'éducation

Au menu des festivités, selon le Dg, Damien Ricour-Dumas qui multiplie les activités depuis le début de novembre dont une conférence de presse le 11 novembre au Novotel-Plateau, ainsi qu'elle l'a implémenté dans sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), l'entreprise, au-delà de quelques 4000 emplois directs et indirects et de sa contribution significative au Pnb, multiplie ses actions de mécénat culturel, sportif et éducatif.

En cette fin d'année 2017, Total Côte d'Ivoire, la filiale du groupe pétrolier français, leader du réseau de stations-services et autres prestations de restauration, assistance technique automobile et de divertissement, souffle ses 70 bougies.

