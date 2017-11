Burkina Faso: Bref24.com, officiellement en ligne

Au Burkina Faso, le général Djibrill Bassolé a passé plus de sept heures, ce jeudi, au… Plus »

M. Kaboré a estimé que la jeunesse à des idées à exprimer et à partager avec le public. D'où l'idée de la création d'un journal animé par des jeunes pour les jeunes. Il attend donc de la population, une forte adhésion, des produits acceptés et partagés par les différends consommateurs.

Il existe également un volet sms selon le promoteur, Kevin Kaboré, à un partenariat signé avec les trois opérateurs de téléphonie mobile de la place que sont Orange, Telecel et Telmob. Il envisage la création d'un nouveau produit, bref24 poste qui permettra d'envoyer des images contenant des informations aux consommateurs. Pour le promoteur, bref24 existe depuis un an.

