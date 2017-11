Ile Maurice: Nouvelle liste des ministres - Roubina Jadoo-Jaunbocus à la 24e position

Maneesh Gobin, Attorney General et ministre de la Justice, des droits humains et des réformes institutionnelles ;

Etienne Sinatamboo, ministre de la Sécurité sociale, de la solidarité nationale et des institutions réformatrices ainsi que de l'Environnement et du développement durable ;

Leela Devi Dookun-Luchoomun, ministre de l'Éducation et des ressources humaines, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

Ivan Collendavelloo, Premier ministre adjoint et ministre de l'Energie et des services publics ;

Pravind Jugnauth, Premier ministre, ministre des affaires intérieures, des communications externes et de la National Development Unit et ministre des Finances et du développement économique ;

Mahen Seeruttun, qui cumulait le ministère du Logement et des terres et celui de l'Agro-industrie, gérera donc uniquement ce dernier portefeuille.

