Congo-Brazzaville: Deux morts à Brazzaville après la pluie

De jeunes entrepreneurs et représentants de l'administration publique en charge des questions entrepreneuriales… Plus »

Les dégâts humains sont notifiés dans les quartiers Jacques-Opagault zone 908 et à Matari zone 14 qui enregistrent respectivement la mort d'une fille de seize ans engloutie par le sable ainsi que celle d'une personne âgée de plus de cinquante ans sur qui s'est écroulé le mur d'une parcelle voisine.

Le président du Mouvement électoraliste et écologique pour l'émergence du Congo (Meeec), Rodrigue Koumou, a rapporté à notre rédaction que l'averse de la nuit du 15 au 16 novembre a occasionné plusieurs dégâts matériels et humains dans les quartiers périphériques.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.