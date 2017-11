Burkina Faso: Fonds de développement culturel et touristique - 580 millions décaissés pour 39 projets

Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) a dévoilé, le mardi 15 novembre 2017 à son siège à Ouagadougou, les bénéficiaires de son premier appel à projets. Trente neuf dossiers ont été retenus pour financement.

Pour dynamiser les industries culturelles et touristiques, le gouvernement burkinabè a mis en place un fonds national de financement intitulé Fonds de développement culturel et touristique (FDCT).Le premier appel à projets du FDCT, lancé le 30 mai 2017, a permis de réceptionner 417 dossiers, à savoir 262 projets pour la subvention et 155 pour le prêt.

C'est ce qui est ressorti de la rencontre des responsables du FDCT avec la presse, le mercredi 15 novembre 2017, au siège de la structure à Ouagadougou. Selon la présidente du Conseil d'administration du FDCT, Assetou Ouédraogo/Barry, la publication des projets retenus est l'aboutissement d'un long processus débuté depuis le 30 mai 2017, date de lancement de l'appel à projet.

« Aux termes des travaux d'analyse, 39 projets ont finalement été retenus pour le financement dont 25 projets pour la subvention, 12 projets pour les crédits à moyen et long terme et 2 projets pour les avances sur recettes », a expliqué le directeur général du FDCT, Alphonse Tougouma.

Et d'ajouter que certains dossiers ont été rejetés à cause de leurs aspects marchands (incompatibles avec la subvention), de l'insuffisance de l'apport personnel du promoteur, d'un problème de date de mise en œuvre, etc.

Le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et Tourisme, Jean Paul Koudougou, s'est réjoui de l'engouement suscité par le fonds même s'il a déploré le fait que l'enveloppe ne soit pas à la hauteur des attentes des acteurs culturels et touristiques. Sur un besoin de 5,6 milliards, le FDCT n'a reçu que 580 millions F CFA.

Des dispositifs pour que les projets aboutissent

Un début jugé acceptable par M.Tougouma surtout que l'objectif est de mobiliser 24 milliards de FCFA dans les cinq prochaines années. Dans les échanges avec les journalistes, le suivi des financements a été la principale préoccupation des journalistes.

Alphonse Tougouma a fait savoir qu'il existe une batterie de dispositifs pour l'aboutissement des projets. « Dans le contrat, il est dit si vous utilisez les fonds à d'autres fins, vous remboursez l'intégralité de la somme. Ceux qui croient que c'est de l'argent facile se trompent.

Un huissier sera associé à tout le processus et le décaissement se fera en plusieurs phases », a-t-il affirmé. Quant au secrétaire général du MACT, Jean Paul Koudougou, il a lancé un appel à un changement de mentalité chez les professionnels de la culture et du tourisme.

Créé en 2016, le FDCT a trois missions : « L'accompagnement financier pour assurer le développement des industries culturelles et touristiques ; le renforcement des capacités techniques des opérateurs culturels et touristiques et la mise en place d'un mécanisme d'information sur les industries culturelles et touristiques ».

Le fonds vise, comme public, les entreprises culturelles et touristiques ; les collectivités territoriales et les administrations culturelles et touristiques.