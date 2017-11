Burkina Faso: Fête du Roi belge - Une célébration sur fond de renforcement des liens d'amitié

Au Burkina Faso, le général Djibrill Bassolé a passé plus de sept heures, ce jeudi, au… Plus »

Cette candidature, a-t-il dit, sera axée sur la promotion de la paix et de la sécurité, des droits de l'Homme et du développement durable, trois priorités au cœur de la diplomatie de son pays.

« De nombreux contacts et rencontres entre ces entrepreneurs et les opérateurs économiques burkinabè enregistrés au cours de ce voyage portent l'espoir d'un renforcement de nos relations dans le volet économique et commercial encore modeste jusqu'ici », s'est félicité le chef de mission diplomatique.

Organisée, selon lui, par Brussel invest & Export en collaboration avec les chambres de commerce du Burkina Faso et de Belgique et conduite par la secrétaire d'Etat en charge du Commerce extérieur de la région bruxelloise, le voyage en terre burkinabè a connu la participation d'une quarantaine d'hommes d'affaires belges.

« Cette dynamisation concerne aussi bien le domaine de la coopération au développement que les domaines de la sécurité et de la défense ainsi que les relations économiques et commerciales », a-t-il fait savoir.

Le moment fort de cette rencontre festive a été sans doute celui du discours de l'ambassadeur belge Lieven De La Marche. Dès l'entame de son propos, le diplomate a indiqué que l'année 2017 a connu un renforcement et un approfondissement des relations entre son pays et le Burkina Faso.

