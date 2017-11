Congo-Brazzaville: Football et violences - Papy Nyango pense fermer les stades de l'État

De jeunes entrepreneurs et représentants de l'administration publique en charge des questions entrepreneuriales… Plus »

Le ministre l'a fait savoir lors d'une récente et importante réunion avec le secrétaire général aux Sports, Barthélemy Okito Oleka, les responsables de la Police nationale congolaise, les responsables de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), ceux de la Ligue nationale de football ( instance subdélégataire de la Fécofa et organisatrice de la Division 1), ainsi que les délégués de trois clubs de la capitale, notamment l'AS V.Club, le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo qui comptent des milliers des supporters.

La menace du ministre des Sports, Papy Nyango, a été claire et précise. Il pourrait interdire l'organisation des matchs du championnat national de football dans les installations sportives appartenant à l'État congolais si les violences et autres casses perpétrées par les supporters ne s'arrêtent pas.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.