Madagascar: Surveillance du territoire - Douze Pakistanais interpellés

Une troupe de Pakistanais comptant s'installer en ville avec des visas expirés, ont été démasqués. Douze individus ont été arrêtés depuis mardi.

Coup de filet. Les forces de l'ordre ont mis la main sur douze Pakistanais depuis mardi à Antaninarenina et dans un hôtel de renom dans la capitale, pour séjour irrégulier à Madagascar. Une source proche de la direction des renseignements et du contrôle de l'immigration et de l'émigration (DRCIE) annonce avoir passé au peigne fin les passeports de ces étrangers. « L'on a découvert le pot aux roses. Ils sont arrivés dans le pays avec un visa touristique. Ils ont commencé à s'aventurer dans le commerce de faux Smartphones dans la rue après l'échéance du visa », a-t-elle signalé. Antaninarenina, Analakely et Behoririka ont été le théâtre de leurs « escroqueries ». Grâce à des renseignements, ces Pakistanais se sont fait cueillir un à un, dont neuf, avant-hier et les trois autres, hier :ils étaient hébergés dans un hôtel du centre-ville. Après une fouille, la police a saisi leurs produits tels que téléphones et kits de seconde main.

Suite à une polémique correspondant à l'accueil des réfugiés, cela a recommencé à défrayer la chronique depuis hier.

Aucun Syrien

Une source auprès du haut commissariat des Nations Unies pour les refugiés (UNHCR) a signalé à demi-mot une infiltration en cours d'immigrants venant du Yémen, d'Afghanistan, de Turquie et d'autres pays africains. « Pour preuve, allez vérifier au Conseil de Développement d'Andohatapenaka (CDA), car chaque mercredi et samedi ils apprennent le malgache et le français à partir de 13h jusqu'à 16h », a-t-il indiqué.

En se rendant dans les locaux du CDA, hier, des membres du secrétariat ont affirmé que des Arabes y suivaient des cours de langue mais aucun Syrien parmi eux. L'ambassade de Turquie, par le biais d'une standardiste jointe au téléphone, annonce qu'aucune information n'est disponible pour le moment sur les réfugiés. « Le responsable de communication sera là la semaine prochaine », a-t-elle répondu.