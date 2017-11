Afrique de l'Ouest: UACO 2017 - Pour une utilisation optimale des réseaux sociaux

Au Burkina Faso, le général Djibrill Bassolé a passé plus de sept heures, ce jeudi, au… Plus »

La présidente de l'association des blogueurs du Burkina Faso, Bassératou Kindo a, pour sa part, affirmé que l'atteinte à la vie privée, le développement de la criminalité transfrontalière et de l'extrémisme violent, donnent souvent aux réseaux sociaux, l'image d'un espace de non-droit et de perversité. « Les blogueurs se servent des plateformes pour revendiquer.

Ils constituent la première source d'information et de formation des opinions de plusieurs jeunes africains et se sont imposés comme des sources d'information pour les médias traditionnels, a indiqué M. Sy.

Quant au Haut représentant du président du Faso, Moumina Cherrif Sy, il a estimé que les médias sociaux désignés par les sites et plateformes web ont apporté des changements remarqués et remarquables dans la diffusion de l'information.

Facebook, a expliqué Mme Ouattara, reste le réseau social le plus utilisé dans le monde avec 1,8 milliard d'abonnés. Espaces de rencontres et d'échanges, les réseaux sociaux ont véritablement fait du monde, un village planétaire, selon elle.

La marraine a poursuivi qu'en Afrique, sur une population estimée à 1,3 milliard, on dénombre 362 millions d'internautes soit un taux de pénétration de 29% et 170 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux avec un taux de pénétration de 14%.

Ainsi, a-t-elle ajouté, On compte aujourd'hui près de 4 milliards d'internautes sur une population mondiale estimée à plus de 7 milliards d'individus, soit un taux de pénétration de 50%.

Pendant trois jours, ils vont porter leur réflexion sur : « Médias sociaux et formation des opinions en Afrique » à travers un colloque académique, un forum des grandes écoles en communication et journalisme, des panels, etc.

A la faveur de cette édition, des professionnels de médias, des chercheurs, des universitaires, des étudiants et des personnes ressources d'Afrique et d'ailleurs sont réunis pour échanger sur les facettes du secteur de la communication, du 16 au 18 novembre 2017.

