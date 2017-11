Burkina Faso: Code de la santé animale - La pharmacopée vétérinaire desormais prise en compte

Au Burkina Faso, le général Djibrill Bassolé a passé plus de sept heures, ce jeudi, au… Plus »

Convaincu par les explications du gouvernement et rassuré que le projet de loi va permettre de lutter efficacement contre les maladies animales, la plénière a, à l'unanimité adopté le projet de loi qui devrait permettre de donner une novelle dimension aux efforts du gouvernement en terme de santé animale et santé publique vétérinaire.

La présentation a permis à certains députés de chercher à savoir ce qui sera fait non seulement par rapport à la divagation des animaux dans les villes, mais aussi l'abattage clandestin. Et au gouvernement d'apporter des éclairages.

Ainsi, le rapporteur Blaise Dala, a fait savoir qu'il s'agit d'un projet de loi innovant qui vise à préserver et à améliorer la santé animale. Il s'agit également à en croire le député de veiller à la préservation et à la protection de la santé humaine par des mesures générales de santé publique vétérinaire.

Le gouvernement veut adapter la règlementation vétérinaire et la santé animale au contexte du moment. C'est dans ce cadre que l'assemblée nationale, en sa plénière du jeudi 16 novembre 2017, a procédé au vote de la loi relative au code de santé animale et de santé publique vétérinaire au Burkina Faso.

