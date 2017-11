Ile Maurice: Arrêté par l'ICAC, le cardiologue Nizam Domah libéré sous caution

Le Dr Nizam Domah a retrouvé la liberté conditionnelle, ce jeudi 16 novembre. Après sa comparution en cour de Rose-Hill, il a été libéré après avoir fourni une caution de Rs 5 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 50 000.

Le cardiologue a été arrêté plus tôt durant la journée par l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Le consultant et responsable du département de cardiologie de l'hôpital Victoria est accusé d'avoir accepté un cadeau en vue de commettre un acte de corruption.

Ce qui est reproché au Dr Nizam Domah

La brigade anticorruption reproche au Dr Nizam Domah d'avoir bénéficié d'un voyage en Afrique du Sud, aux frais de l'entreprise Azur Medical Ltd, du groupe IBL, alors qu'il présidait des comités d'évaluation chargés d'étudier des propositions, dont celle d'Azur Medical, dans le cadre d'un appel d'offres.

Azur Medical Ltd se défend

La société Azur Medical Ltd, basée à Cassis, a émis un communiqué après la diffusion de la nouvelle de l'arrestation du Dr Nizam Domah. Elle met en exergue «sa pratique des principes de bonne gouvernance et son respect des lois». Elle fait ressortir qu'elle a collaboré pleinement avec l'ICAC durant son enquête et qu'elle continuera à le faire.