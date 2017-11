Ile Maurice: Bis Lamer ou comment éduquer sur les récifs coralliens dans une caravane

«Dans les écoles, quand nous faisons des programmes éducatifs, il y a un changement. Les enfants vont sur les plages et ramassent des bouteilles en plastique en masse et les font recycler. Il y a des actions et des prises de conscience», se réjouit Sameer Kaudeer.

Cela fait plus de dix ans que l'équipe de Reef Conversation Mauritius travaille dans la sensibilisation et la recherche scientifique sur les récifs coralliens. Sameer Kaudeer affirme qu'il voit du changement concernant le comportement des Mauriciens.

«Nous avons décidé de sillonner l'île pour apporter une sensibilisation un peu plus massive par rapport à la problématique de nos mers et de nos côtes qui se dégradent très rapidement», explique Sameer Kaudeer. La prise de conscience est très importante selon lui.

C'est ainsi qu'est né le projet Bis Lamer en 2014. Depuis, plus de 23 000 personnes, 650 écoles, des entreprises privées et une cinquantaine d'ONG ont été touchées.

