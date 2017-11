Cameroun: BVB Dortmund suspend provisoirement Pierre-Emerick Aubameyang

L´attaquant-vedette du Borussia Dortmund,Pierre-Emerick Aubameyang n´est pas dans le groupe retenu par l´entraineur Peter Bosz pour le match VFB Stuttgart contre BVB Dortmund prévu vendredi 17 novembre 2017 et comptant pour la 12eme journée du championnat allemand.

Des raisons disciplinaires expliquent cette "exclusion" temporaire de l´international gabonais, en proie depuis quelques temps á de sérieuses critiques parce que très peu prolixe devant les buts adverses. Depuis 476 minutes de jeu, l´international gabonais n´a marqué aucun but pour son club, qui court après une victoire depuis quatre matches d´affilée. Pierre-Emerick Aubameyang explique cette baisse de forme par une fatigue longtemps accumulée et qu´il avait demandé un temps de repos á son entraineur.

A cause de cela, l´international gabonais avait renoncé aux matches du Gabon contre le Mali et le Botswana joués lors de la semaine FIFA et s´était vu accordé une permission de deux jours pour se rendre à Barcelone, en Espagne. Il s´y est rendu en compagnie de sa copine enceinte Alysha et de son jeune frère Willy. Sauf que les photos et les vidéos postées sur instagram montrent l´international gabonais festoyant dans la discothèque barcelonaise "Shôko".

Sont-ce ces photos et vidéos qui ont provoqué l´ire des dirigeants du club, surtout de son entraineur Peter Bosz? Non, affirme ce dernier la main sur le cœur. Mais les milieux proches du club affirment qu´une fine tension existerait entre le meilleur buteur de la saison passée et l´entraineur hollandais. Ce dernier lui reprocherait son peu d´engagement, son peu de participation dans le travail défensif, mais surtout l´absence des buts.

En réponse," je comprends la critique même si je ne la trouve pas justifiée. Néanmoins, je sais qu´on attend de moi que je marque des buts. C´est mon travail. Je sais que je dois maintenant marquer des buts. Mais il faut savoir que j´ai connu pareille mauvaise phase par le passé", indique l´international gabonais.

Sa Fiche disciplinaire

D´ailleurs, Pierre-Emerick Aubameyang n´est pas à sa première suspension au Borussia Dortmund. Il y a pratiquement un an jour pour jour, Thomas Tuchel, alors entraineur du club l´avait suspendu pour s´être rendu á Milan, en Italie, sans l´accord de ses dirigeants à la veille du match de champions League contre le Sporting de Lisbonne.

En avril 2017, Pierre-Emerick Aubameyang avait écopé d´une amende financière après avoir revêtu un masque de son sponsor privé, en violation du contrat qui lie son club au concurrent Puma.

Etant donné que le sort du BVB Dortmund dépend du joueur gabonais qui en est son assurance Tous Risques, certains spécialistes estiment que la suspension prononcée ce jour à l´encontre du gabonais sera de courte durée. A moins aussi que le joueur essaie là de forcer la main à ses dirigeants afin de le laisser partir, cette fois-ci pour du vrai.

La suite nous le dira.