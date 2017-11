Burkina Faso: Nomination de l'ambassadeur du Burkina en Ethiopie - Le CFOP déplore « une légèreté »

Au Burkina Faso, le général Djibrill Bassolé a passé plus de sept heures, ce jeudi, au… Plus »

Cette révélation montre une fois pour toutes que la vidéo est bel et bien authentique. L'opposition a entamé les démarches devant aboutir bientôt au dépôt d'une plainte en justice contre M. Compaoré qui, par ses actes et paroles, a violé les lois du Burkina Faso en matière de détention et de port d'armes de guerre.

Il ressort que les échanges ont été fructueux et que les représentants de l'Opposition ont formulé des propositions pertinentes pour l'acte 3 de la décentralisation. L'assemblée a félicité les participants de l'opposition et les a encouragés à prendre activement part au reste du processus.

A l'entame de la rencontre, les participants ont observé une minute de silence en mémoire de Madame Henriette Traoré/Ouédraogo, sœur du Président de l'ADF/RDA, Me Gilbert Noël Ouédraogo, rappelée à Dieu le 10 novembre 2017. L'Opposition politique présente ses condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre défunte.

