3- Le rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil et de permanence et son élargissement à tous les emplois spécifiques

C'est d'ailleurs la troisième grève que nous déclenchons sur la même et seule plate-forme revendicative. N'eût été notre éducation et le respect que nous avons pour nos autorités, nous ne serions pas venus », a-t-il lâché.

Il s'agit, entre autres, de l'annulation des nominations dites de complaisance, du rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil et de permanence et de son élargissement à tous les emplois spécifiques, de la prise en compte effective de tous les corps spécifiques du département sans discrimination aux postes de responsabilité.

Au cours de cette rencontre qui s'étalera sur deux jours, les 16 et 17 novembre, les deux parties (décideurs et responsables syndicaux) échangeront sur les points de cette plate-forme minimale.

Le jeudi 16 novembre 2017, la salle de conférences du ministère de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille a servi de cadre à l'ouverture de la rencontre entre les responsables du Syndicat des travailleurs de l'Action sociale (SYNTAS) et Laure Zongo/Hien, ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, pour échanger autour des préoccupations des travailleurs en vue de trouver des réponses.

