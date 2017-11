Cote d'Ivoire: Les acteurs des radios de proximité de korhogo renforcent leurs capacités

Le Fonds de soutien et de développement de la presse (Fsdp) a organisé un séminaire de renforcement de capacité sur le management de radio du 14 au 16 novembre 2017 à Korhogo.

Ce sont vingt acteurs des radios privées non-commerciales de la zone Nord qui ont été concernés. Ce projet de l'Union des radios de Proximité de Côte d'Ivoire (Urpci) a été financé par Fsdp. Ce séminaire a eu pour objectif de permettre aux responsables commerciaux et marketing des radios privées non-commerciales de réussir à générer des ressources financières, à travers les contacts entre les radios et l'environnement dans lequel ils évoluent. En marge du séminaire, Mme N'Guessan Bernise, Directeur Exécutif du Fsdp a animé une conférence de presse avec les correspondants de presse de Korhogo.

D'emblée, elle a fait une présentation des textes-fondateurs du Fsdp, ses missions, ses ressources, ses appuis en faveur du secteur de la presse privée, les conditions d'éligibilité et d'accès aux subventions et dons ainsi qu'au cautionnement.

S'agissant du séminaire au profit des acteurs des radios, Mme N'Guessan Bernise a salué au cours de cette session, le président de l'Urpci, M. Bamba Karamoko pour sa vision proactive du développement des radios. Elle a, par ailleurs, félicité les participants de cette formation pour leur mobilisation.

Elle a rappelé que ce marché public remporté par le Cabinet ECM Afrique a fait l'objet d'un appel d'offres. Cette session de renforcement de capacités, s'est appuyée sur l'équipe de formateurs chevronnés et a porté sur les modules suivants : Force de vente et marketing, Stratégie de négociations, E-marketing, quelles opportunités pour les radios ? , Ancrage communautaires par la méthode active de recherche, Mobilisation des ressources financières des bailleurs et partenaires locaux. Au terme de la formation, Mme N'Guessan Bernise a exhorté les participants à la formation, « à travailler et à continuer à apprendre. Les connaissances que vous avez acquises auprès de votre formateur du Cabinet ECM Afrique doivent servir de bases solides pour perfectionner votre savoir-faire et assurer le développement de votre radio et par ricochet votre développement personnel. Faites-en sorte que, ce que vous avez appris, au prix de grand sacrifice puisse se traduire dans vos radios et soit visible par vos collègues et vos responsables».

Sangaré Lancina a, au nom du président de l'Urpci, exprimé la reconnaissance de son organisation professionnelle au Fsdp pour ses actions en faveur de ses membres. Il a rappelé que ce séminaire se tient à la suite de Grand-Bassam, avec la formation de quarante (40) directeurs, responsables commerciaux et marketing, animateurs et techniciens des radios privées non-commerciales, sur les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en août 2017.