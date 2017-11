Congo-Brazzaville: Musique - Djoson philosophe au Centre culturel russe

Djoson Philosophe a profité de l'occasion pour donner le programme de son groupe qui est attendu dans deux villes de la République démocratique du Congo, à savoir Kinshasa et Lubumbashi. Le groupe ira également en Afrique de l'ouest où il est nominé pour le compte du Congo en particulier et de l'Afrique centrale en général.

A propos de cet album, deux titres précurseurs dont Rumba na piste et Envoûtement sont visibles presque partout en Afrique et en Europe. Ils sont en vente en ligne. C'est en décembre qu'on aura l'album tout entier, avec des titres comme Mayi ya lobo, Efandza téké et pêcheur mundélé. Les fans et autres mélomanes de la bonne musique vont consommer cet album pendant les fêtes de fin d'année.

Notons que ce concert intervient après celui donné à l'Institut français du Congo (IFC). « Après l'invitation de l'IFC, j'ai reçu celle du CCR. S'agissant des productions, celle du CCR sera différente de celle de l'IFC. Car, nous nous efforçons d'apporter du nouveau à chaque production. C'est un bon exemple que les centres culturels ont commencé à donner. J'invite d'autres producteurs à faire autant. Entre-temps, je me suis produit dans différentes kermesses. Tous ces concerts s'inscrivent non seulement dans le cadre des spectacles de proximité, une politique que j'ai optée depuis une bonne période, mais aussi pour accompagner la promotion de mon album "Multicolor" », a déclaré le patron du groupe Super Nkolo Mboka.

