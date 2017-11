Congo-Brazzaville: Anac - Le ministre Fidèle Dimou envisage un audit sur la gestion de l'entreprise

En ce qui concerne les dettes fiscale et sociale, a conclu le ministre, des contacts vont être pris avec les autres ministères comme ceux des Finances et du Travail, afin d'envisager les modalités de les éponger progressivement.

Le syndicat a souhaité qu'il y ait un recadrage en matière de gestion des dépenses, en tenant compte des priorités. « L'audit fait partie des solutions. C'est possible, ce n'est pas exclu ! », a souligné le ministre. Au de-là du contrôle interne qu'entend mener la tutelle, figure le besoin d'améliorer la gestion des ressources financières et humaines ainsi que des équipements mis à disposition des dirigeants de l'entreprise.

En réponse aux revendications des travailleurs et aux propositions des dirigeants de l'Anac, le ministre Fidèle Dimou a insisté sur la nécessité d'apurer la dette sociale. Il s'est montré formel : « Cet établissement s'est retrouvé dans cette difficulté à cause de la mauvaise gestion », a-t-il dit, invitant les syndicalistes à jouer leur rôle dans le contrôle de l'entreprise.

« Nous éprouvons également de la peine à procéder au recouvrement des créances loyers et des redevances auprès des compagnies aériennes », a déclaré Béatre Mbani. Les directions départementales de l'Anac qui s'occupent de la sûreté et de la sécurité aérienne à l'intérieur du pays sont également confrontées aux mêmes difficultés, a-t-il expliqué.

L'Agence nationale de l'aviation civile (Anac) éprouve d'énormes difficultés dues à la baisse de ses recettes. À ce jour, la dette fiscale et sociale de l'entreprise avoisine 10 milliards de FCFA. Le syndicat des travailleurs pointe du doigt les insuffisances managériales dans la gestion des ressources humaines et financières ainsi que dans le choix des priorités.

Le ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande a dévoilé son intention, le 15 novembre à Brazzaville, au terme de sa rencontre avec le syndicat des travailleurs et l'administration de l'établissement public.

