Congo-Brazzaville: Chan 2018 - Les Diables rouges connaîtront leurs adversaires ce vendredi

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, le 15 novembre, les quatre chapeaux comprenant les 16 équipes qualifiées pour la phase finale de la 5e édition de la compétition en vue du tirage au sort, prévu pour le 17 novembre à Rabat, au Maroc.

Le Congo est dans le chapeau 3 avec l'Ouganda, le Rwanda et le Soudan. Autrement dit, les adversaires des Diables rouges sortiront des trois autres chapeaux. Le chapeau 1 est composé de l'Angola, la Côte d'Ivoire, la Libye et le Maroc. Le chapeau 2 regroupe le Cameroun, la Guinée, le Nigeria et la Zambie alors que le Burkina Faso, la Guinée Equatoriale, la Mauritanie et la Namibie composent le chapeau 4.

Dans quel groupe sera logé le Congo ?

La procédure du tirage au sort est simple. Il se fait chapeau par chapeau. Les quatre chapeaux, rappelons-le, ont été constitués sur la base d'un classement établi en prenant compte des performances lors des dernières éditions du tournoi final de cette compétition réservée exclusivement aux sélections nationales, composées de joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leurs pays respectifs. Le chapeau 1 ouvrira le tirage. Mais le Maroc, pays organisateur, est déjà assuré d'être tête de série du groupe A qui sera basé à Casablanca. C'est le privilège réservé à l'équipe hôte, quels que soient son niveau et ses résultats au cours des derniers mois.

Les autres équipes tirées dans le chapeau dans lequel se trouve le Maroc seront les têtes de série des groupes B, C et D, selon l'ordre du tirage (B1, C1 et D1). Après vient le chapeau 4. La première équipe tirée prendra la position A4, la deuxième B4, la troisième C4 et la quatrième D4.

Les chapeaux 3 et 2 prendront ensuite les relais, suivant la même procédure. La première équipe tirée dans le chapeau 3 ira directement en position A3, la deuxième B3, la troisième C3, la quatrième D3 et enfin la première équipe tirée du chapeau 2 ira en position A2, la deuxième B2, la troisième C2 et la quatrième D2. Notons que les matches du groupe B se disputeront à Marrakech, ceux du groupe C à Tanger et des rencontres du groupe D à Agadir. La phase finale de la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) se disputera du 12 janvier au 4 février 2018 au Maroc.