Congo-Brazzaville: Cop 23 / Denis Sassou N'Guesso - « Le Congo consolide ses efforts dans la gestion durable des forêts »

L'économie bleue, l'exploitation forestière rationnelle, le développement durable et innovant, l'amélioration des voies navigables et des conditions de vie des populations riveraines font partie des axes que prône ce fonds, dont le financement proviendra des subventions renouvelables, chaque année, de 100 millions d'euros, soit environ 65 milliards de francs CFA, assorties des engagements supplémentaires.

Le chef de l'Etat congolais a, par ailleurs, parlé de l'existence entre son pays et la République démocratique du Congo, d'un « important puits de dioxyde de carbone ». Pour lui, « l'authentification de cette piste pourrait ouvrir la voie à un immense espoir pour l'humanité ». Ainsi a-t-il sollicité l'appui technique et financier de la communauté internationale pour la protection de cet écosystème.

La superficie totale des aires protégées couvre 32% du territoire national ; les réserves naturelles, les parcs nationaux et les sanctuaires des grands singes, plus de 13%.

