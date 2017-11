Afrique: Investissement - L'Union européenne va consacrer 40 milliards d'euros à l'Afrique

Le président du Parlement européen évoque un "plan Marshall pour l'Afrique" sur le modèle du plan d'investissement américain qui a permis la reconstruction de l'Europe à partir de 1947. L'objectif étant de "bâtir des infrastructures, aider les PME, faire des jeunes Africains des entrepreneurs". On pense que ces fonds dégagés dans le budget 2020-2023 de l'Union européenne(UE) serviraient plus efficacement dans la lutte contre l'immigration illégale en Europe.

Antonio Tajani s'inspire du modèle du plan Junker pour l'Europe, espèrant un effet de levier d'un montant de 400 milliards d'euros avec les apports des investisseurs privés. Il estime qu' "avec 40 milliards d'euros et une action encore plus forte de la Banque européenne d'investissement, il est tout à fait possible de changer le destin de l'Afrique".

