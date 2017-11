Maroc: Investissement - L'Afrique, une terre d'opportunités, selon Paris et Rabat

Signalons que la France est le premier partenaire économique du Maroc et fut longtemps son premier partenaire commercial avant d'être supplantée par l'Espagne. Aujourd'hui, 800 filiales d'entreprises françaises, dont 33 du CAC40, sont implantées au Maroc et les investissements étrangers sont pour un tiers hexagonaux.

Les deux personnalités croient que l'Afrique est le « continent d'avenir ». Fort de cela, elles ont appelé à développer les échanges pour faire du Maroc une « plate-forme » de développement vers l'Afrique. « Je crois en la capacité des entreprises françaises à se développer à partir de la plate-forme marocaine », a affirmé le Premier ministre français. Et rappelant la croissance économique et démographique du continent, il a souligné que l'Afrique est « une terre d'opportunités ». Edouard Philippe a appelé les sous-traitants industriels déjà présents, PME et start-up, « encore très insuffisamment sur le marché marocain », à s'implanter et « essaimer ».

