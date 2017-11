Congo-Kinshasa: Sortie de crise au Pool - La communauté internationale exhortée à aider financièrement le Congo

L'appel a été lancé par treize organisations de la société civile, membres de la campagne Tournons la page, le 16 novembre à Brazzaville, après avoir proposé un plan de sortie de la situation que vit le département.

Les propositions reformulées dans la feuille de route sont reparties en cinq catégories : les préalables, le cadre de concertation, le rôle des acteurs, les finalités et le calendrier.

« La communauté internationale se doit d'aider la République du Congo, financièrement, à faire face aux contraintes budgétaires liées à la résolution du conflit. Les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales spécialisées devraient être co-responsables avec l'Etat, des processus sociaux, humanitaires et judiciaires », a indiqué Roch Euloge Nzobo, du Cercle des droits de l'homme et de développement (CDHD).

Pour ces organisations, l'obtention d'un accord de cessation des hostilités par toutes les parties en activités militaires dans le Pool est l'un des préalables au retour à la paix. Elles souhaitent que la société civile soit impliquée dans la gestion de l'ensemble des activités de retour à la normalité ainsi que dans les opérations humanitaires afin d'assurer une garantie de sécurité et de confiance.

Au tire des finalités, les treize organisations proposent d'ouvrir des négociations en vue d'un accord politique qui garantit, au demeurant, le droit pour les victimes d'ester en justice contre d'éventuels auteurs d'actes portant atteinte aux droits humains. Elles ont demandé la démobilisation et la dissolution de la milice N'silulu, tout comme les supplétifs de la force publique et toutes les poches résiduelles d'organisations de même nature encore en activité sur l'ensemble du territoire national.

Pour restaurer le système éducatif et le réseau des structures de santé en arrêt dans le Pool, ces organisations sollicitent à l'Etat de travailler avec les ONG spécialisées pour une durée de six à dix mois.

Quant à la garantie sécuritaire dans tout le département, elles veulent que le travail soit assuré par les corps et unités des forces de l'ordre n'ayant pas participé aux opérations militaires depuis la résurgence du conflit en avril 2016.

Enfin, elles proposent d'accompagner le retour des déplacés ou sinistrés dans leurs lieux de résidence avec un minimum de sécurité et de condition de réinsertion sociale ainsi qu'économique.

« Il est important d'envisager sans délais, conformément aux déclarations du président de la République aux sages du Pool, la mise en place des préalables pour un processus de paix devant permettre, dès janvier 2018, la constatation des effets tangibles d'un retour progressif à la normalité dans le département du Pool ainsi que dans le règlement plus global des contentieux... », a souligné Roch Euloge Nzobo.

Les treize organisations de la société civile membres de la campagne Tournons la page sont : Mouvement Ras-le-bol, Tournons la page, CDHD, Action évangélique pour la paix, Commission diocésaine justice et paix, Commission épiscopale justice et paix, Congo maison commune, Fondation Niosi, La conscience libre, Mouvement pour la culture citoyenne, AM 22, Rencontre pour la paix et les droits de l'homme et le Réseau d'association des jeunes leaders congolais.