Maroc: Taqa Morocco affiche une hausse de son résultat net part

Le taux de disponibilité des Unités 5 et 6 se situe, lui, à 89,7% (contre 89% à fin septembre 2016), compte tenu de la révision mineure de l'Unité 6, comme programmé dans le plan de maintenance. Par ailleurs, Taqa Morocco note que le contrôle fiscal dont elle a fait l'objet est toujours en cours, estimant que les redressements éventuels n'auront pas d'impacts significatifs sur le résultat, la situation nette et la liquidité de la société.

De son côté, le taux de disponibilité global est passé de 94,1%, à 91,1% au 30 septembre 2017, a-t-elle ajouté. En raison de la révision majeure de l'Unité 3, réalisée conformément au plan de maintenance, le taux de disponibilité des Unités 1 à 4 ressort à 91,8% (contre 96,6% un an plus tôt).

Ainsi, le taux de marge opérationnelle consolidé s'élève à 32,6%, contre 31,5% à fin septembre 2016, relève la société dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca. S'agissant du chiffre d'affaires consolidé, il enregistre un repli de 2% à 5,97 MMDH, suite à la révision majeure de l'Unité 3, et la révision mineure de l'Unité 6, et la diminution de 1% des frais d'énergie sous l'effet de l'évolution du prix d'achat du charbon, précise la même source.

