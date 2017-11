Maroc: Engouement pour la caravane nationale "Sport pour tous" à El Mersa

Et d'ajouter que la province de Laâyoune dispose d'infrastructures sportives importantes et diversifiées contribuant au succès des différentes manifestations sportives initiées dans la région.

Il a noté que cette manifestation sportive, organisée par la FRMSPT, en coordination avec l'ensemble des intervenants dans le secteur du sport dans la province, revêt une importance particulière d'autant plus qu'elle coïncide avec les festivités marquant la célébration de l'anniversaire de la Marche Verte et de la fête de l'Indépendance.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bidouane a souligné que l'étape d'El Mersa a connu un franc succès aussi bien sur "les plans d'accueil, d'organisation et de participation", mettant en avant les efforts consentis par l'ensemble des intervenants (autorités locales, élus, cadres et acteurs du secteur du sport) en vue de doter la province d'infrastructures sportives appropriées au profit de la population locale.

Cette étape de la caravane "Sport pour tous" a donné lieu à diverses activités dans différentes disciplines notamment le football, le mini-foot, le handball, le basket-ball, le tennis, en plus des compétitions d'athlétisme, des ateliers des arts martiaux et des jeux populaires.

De l'avis des organisateurs, cet évènement, dont le coup d'envoi a été donné par le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Yahdih Bouchaab, et la présidente de la Fédération Royale marocaine des sports pour tous (FRMSPT), Nezha Bidouane, a connu "un franc succès" sur tous les plans, à en juger par le nombre important des participants, la qualité d'organisation et l'ambiance chaleureuse dans laquelle s'est déroulé l'évènement.

