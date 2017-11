Angola: L'arbitrage offre de la crédibilité et de la dignité

Luanda — L'institutionnalisation de l'arbitrage, à travers la création de centres spécialisés, offre aux parties plus de confiance et de crédibilité institutionnelle, à travers la dignité de la structure mise à disposition, l'intervention de techniciens ayant une formation spécifique et l'existence de réglementations.

C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Manuel Monteiro Queiroz, lors de son discours à la 6e Conférence internationale d'arbitrage à Luanda, qui rassemble d'experts de l'Angola, du Brésil, du Portugal et de Cabo Verde, y compris des juges, des avocats, des universitaires.

Le dirigeant a souligné la standardisation des procédures adoptées dans l'arbitrage, conformément aux meilleures pratiques internationales.

Selon Francisco Queiroz, la formation des arbitres et la définition de leurs devoirs éthiques revêtent donc une importance particulière et doivent être dûment prises en compte par les entités responsables.

"Plus les critères de sélection des arbitres et des techniciens impliqués affectés à l'organisation de la procédure arbitrale sont rigoureux, meilleur sera l'efficacité de leur travail et le degré de satisfaction de tous ceux qui demandent cette voie pour la composition de leurs différends", estime le ministre.

Pour lui, l'efficacité de cet instrument alternatif de justice résulte du fait que, après avoir été prononcées, les décisions des tribunaux arbitraux acquièrent un pouvoir exécutif identique à celui des sentences rendues par les tribunaux conventionnels.

Il a souligné que l'arbitrage était un instrument privilégié pour la composition des différends et plus adapté au règlement des différends survenant dans le cadre des négociations internationales en matière commerciale.

La conférence internationale se penche sur trois thèmes principaux, à savoir "la consolidation législative: l'entrée en vigueur de la Convention de New York en Angola et ses conséquences", "la consolidation institutionnelle: les centres d'arbitrage et leur rôle" et "la professionnalisation : la formation des arbitres et leur déontologie".