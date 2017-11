Angola: L'Eglise Kimbanguiste fait l'éloge de l'appui de l'Etat pour sa réconciliation

Le personnel des centres d'hémodialyse des villes de Benguela et Lobito ont décédé de lever… Plus »

Il a fait savoir que l'Eglise, pour le prestige acquis au fil des années, doit être plus responsable du fait qu'elle transmet à ces fidèles la pratique de l'amour, l'harmonie, la concorde et l'unité.

D'après lui, ce qui se passe au sein de l'Eglise Kimbaguiste est une "crise de leadership", qui doit être résolue, car elle implique aussi les fidèles et elle nuit au bon climat dans la divulgation des Saintes Ecritures et dans la récupération des valeurs morales et civiques au sein de la société.

Paul Kissolokele a tenu ces propos à l'Angop en marge de la XXIIIe Session du Collège National de l'Eglise Kimbanguiste qui se déroule jusqu'à samedi et analyse des questions comme les mesures prises pour la fin de la crise de leadership qui mine cette congrégation il y a plus de dix ans.

