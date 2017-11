Burkina Faso: Hygiène hospitalière - Cette plaie béante de nos formations sanitaires

Imaginez un instant : vous allez dans un hôpital pour soigner une maladie bénigne et vous en ressortez avec une infection autrement plus grave. Ce n'est pas de la fiction mais plutôt une expérience vécue qui n'est, hélas, pas un cas isolé. En cause, le défaut d'hygiène dans bien de nos formations sanitaires. Constat.

Il n'y a pas très longtemps, nous sommes entrée en clinique pour assister un parent qui devait subir une intervention chirurgicale. Deux jours plus tard, nous quittions les lieux avec un colis malsain : une maladie respiratoire. Et c'est bien quelque temps après que nous apprendrons, au cours d'un entretien avec un spécialiste, que ce type d'infection est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. « Ce sont des infections nosocomiales ou, si vous préférez, des infections causées par les germes et les bactéries présents dans un établissement de santé. On en rencontre tous les jours », confesse le professionnel qui a requis l'anonymat avant d'admettre que 80 à 90% des cas sont évitables. « Même s'il n'y a pas de risque zéro, ce sont des situations qu'on peut parfois empêcher. Hélas ! » Où se situe donc le problème ? Le matériel médical non stérilisé ?

L'environnement sanitaire mal tenu ? Le personnel soignant peu respectueux des règles d'hygiène ? Pourtant l'établissement dans lequel nous avons chopé l'infection nosocomiale est réputé être l'un des meilleurs de la place, un centre de référence. Témoin de cette malheureuse expérience décrite plus haut, nous avons donc décidé de sillonner quelques formations sanitaires, moult questions en tête. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constat est terrifiant. Il l'est davantage pour certains expatriés dont les conditions d'exercice de la médecine dans leur pays d'origine contrastent avec celles qui prévalent dans nos contrées. C'est le cas chez ce Hollandais en mission médicale au Burkina Faso et qui a, lui aussi, souhaité s'exprimer sous le sceau de l'anonymat.

« Pour nous qui faisons le tour des provinces, nous voyons pas mal de choses. Par exemple, une fois j'ai assisté à une scène qui m'a beaucoup troublé. C'était dans un CSPS (Centre de santé et de promotion sociale). Un malade est décédé de la méningite et à peine le corps a été retiré du lit qu'un autre patient y a été installé sans qu'aucun processus de décontamination n'ait été mis en place », raconte-t-il, toujours sous le choc.

« On aura beau donner tous les moyens, cela ne servira à rien si on n'a pas une culture de l'hygiène. »

CSPS de Somgandé. Première étape de notre périple. Premier constat : un univers de bazar. Difficile de se croire dans un centre de santé. Des cartons entassés çà et là, des malades couchés sur des lits brinquebalants le long des couloirs sans compter les chats qui se faufilent par-ci par-là. Que dire des appareils, en tout cas, de ceux qu'on y rencontre, qui ne fonctionnent plus ? Dans une salle de consultation où un agent de santé nous a conduite, les murs et le lave-mains sont tous recouverts de crasse à vous donner la nausée.

C'est donc l'estomac noué que nous mettons le cap sur l'hôpital Yalgado. Là non plus, la situation n'est guère meilleure. Pourtant, c'est le plus grand centre hospitalier du Burkina. La situation semble si embarrassante que rares sont les occupants des lieux qui osent l'aborder. Après avoir été ballottée d'un service à l'autre, nous trouvons enfin une oreille attentive au service d'hygiène hospitalière, de contrôle et de prévention. Pour la spécialiste, le Dr Joséphine Zoungrana/Kissou, l'hygiène hospitalière comporte deux volets : le côté macroscopique, qui concerne tout ce qui est saleté visuelle et le plus important qui concerne tout ce que l'on ne voit pas, c'est-à-dire les microbes. Et quand on sait que le microscopique peut se cacher dans le macroscopique, il y a de quoi s'inquiéter. Pour ce qui est des CSPS «mal entretenus», le Dr Zoungrana consent : « Je suis d'accord avec vous. Rien que les déchets, les poubelles ou les taches de sang sur les murs et le sol font parfois peur. » Quant à savoir qui est responsable de cet état de fait, la présidente de l'ABASEP (Association burkinabè pour l'amélioration de la sécurité des patients et le droit à la santé), n'épargne personne. « En matière de non-respect des règles d'hygiène hospitalière, tout le monde est concerné.

Au Burkina Faso, de nos jours, on voit que dans la construction des structures sanitaires, les gens ne pensent même pas à prévoir, par exemple, de points d'eau dans les salles d'hospitalisation ou un service de stérilisation central. Il y a aussi la responsabilité des usagers et des patients. Il faut dire que les gens manquent de ce que l'on pourrait appeler la culture de l'hygiène. On peut également évoquer le besoin de formation pour le personnel. C'est donc l'affaire de tous.» Est-ce aussi un problème de moyens ? «C'est possible », se contente-t-elle de répondre, le ton calme avant de poursuivre : « Mais c'est avant tout un problème de mentalité et de volonté. Prenons l'exemple des infections nosocomiales dont la plupart des cas ont une transmission manu portée. Cela implique qu'il faut une propreté des mains du côté du personnel sanitaire. Ça doit être un réflexe...

Ensuite on constate que les patients et leurs accompagnateurs se comportent à l'hôpital comme ils se comportent en société. » De son point de vue, on aura beau donner tous les moyens, cela ne servira à rien si on n'a pas une bonne culture de l'hygiène. Notre enquête a révélé qu'en matière d'hygiène hospitalière, établissements publics et privés ne sont pas logés à la même enseigne. Les derniers cités s'en sortent mieux que les premiers. Constat que partage le Dr Zoungrana qui reconnaît toutefois que « dans la plupart des structures publiques des efforts considérables sont faits ».

S'il est une formation sanitaire qui fait beaucoup parler d'elle, aussi bien pour sa propreté que pour la qualité des soins, c'est bien le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) protestant Schiphra.

Il était quinze (15) heures passées de quelques petites minutes quand nous franchissions le seuil du bureau de la directrice, Marie Claire Traoré.

Accueil chaleureux, lieu fêfêtisé (1), effets soigneusement rangés. Tout est nickel ! A l'image du reste de l'établissement que la nassara (2) administre depuis près de deux décennies.

« Ici, nous mettons l'accent sur la sensibilisation continue des agents et des usagers »

« A l'origine, Schiphra (Ndlr : Schiphra est un nom tiré de la Bible et qui signifie en hébreu "belle ou splendide") n'était qu'un petit dispensaire créé en 1949 par le pasteur Pierre Dupret et son épouse, tous deux missionnaires français. Il s'agissait d'une infirmerie pour les élèves de la station missionnaire des Assemblées de Dieu. Progressivement, les populations riveraines ont sollicité elles aussi des soins de base », nous a-t-elle expliqué. Menacé de fermeture en 1990 à cause de difficultés financières, le centre a été confié à la jeune professeur de français qu'elle était au Collège protestant de Ouagadougou. Marie Claire Traoré va contribuer à doter la structure sanitaire de plusieurs services (maternité, gynécologie, cardiologie, odontologie, ophtalmologie, pour ne citer que ceux-là). C'est ainsi que Schiphra devient officiellement un CMA (Centre médical avec antenne chirurgicale) le 18 mars 2010. Alors que nous sommes attentivement plongée dans son récit, la responsable de l'établissement, comme si elle ne pouvait tenir longtemps en place, nous propose une visite guidée des lieux. De la maternité à la buanderie en passant par le laboratoire d'analyses, le constat s'impose de lui-même : la propreté est la chose la mieux partagée à « Merca zakin » (3), très à cheval sur l'hygiène. Comme le témoignent ces nombreuses affiches de sensibilisation. Mieux, la première responsable de l'établissement n'hésite pas à donner l'exemple quand il le faut. A la vue de sachets qui traînent dans la cour, elle se fait le devoir de les ramasser. Une attitude dont s'inspire le personnel médical et qui vaut au centre la confiance des patients. « Nous avons beaucoup d'estime pour ce CMA, tout y est toujours propre, les soins sont de bonne qualité et les prix assez abordables », confie Assèta Ouédraogo, hospitalisée pour des problèmes de fistule obstétricale. Les autres patientes acquiescent de la tête.

Pour Marie Claire Traoré, l'hygiène doit occuper une place importante dans un centre de santé pour éviter d'exposer les patients, le personnel soignant et les accompagnateurs. Une évidence qui se traduit ici par un service d'hygiène fonctionnel 24h/24 et dont les équipes travaillent en relation : 7 heures à 17 heures et 17 heures à 7 heures. «Cela demande des efforts continus », admet-elle. Pour son collaborateur, Moussa Ouédraogo, médecin biologiste, « tout est une question d'organisation. La propreté ne peut être instaurée que par une conjugaison d'efforts. Ici, ce que nous faisons, c'est une sensibilisation continue à l'assainissement. Cela permet de résoudre beaucoup de problèmes », a-t-il expliqué avant de préciser : « Au labo par exemple, si nous n'avons pas de bonne politique d'hygiène, on peut avoir beaucoup de souillures, ce qui pourrait fausser les résultats des analyses. » Revenant sur le cas des infections nosocomiales, le responsable a expliqué qu'elles sont assez graves car très résistantes aux antibiotiques. A la question de savoir comment les déchets médicaux sont gérés à Schiphra, la maîtresse des lieux répond : « Nous avons des poubelles un peu partout et en fonction des matières à jeter. Les déchets sont sélectionnés dès le départ en fonction de leur type. Ensuite une société avec laquelle nous avons un contrat vient enlever quelques détritus. »

Nous raccompagnant à la fin de notre visite, Mme Traoré nous lance gentiment : « Revenez quand vous voudrez, les portes de Schiphra vous seront toujours ouvertes. » Comme quoi, quand on n'a rien à cacher...

Zalissa Soré

Encadré 1 :

Solutions au problème d'hygiène

Aussi bien dans le privé que dans le public, les professionnels de la santé proposent à peu près les mêmes solutions au problème. En voici quelques-unes :

Renforcement de la formation à la base (écoles et centres) par les autorités ;

Création dans tous les établissements de santé de services d'hygiène hospitalière, leur donner les moyens de fonctionner et éviter surtout qu'ils soient réduits au simple aspect de l'assainissement ;

Implication des populations dans la question de l'hygiène ;

Mise à contribution des agents communautaires au niveau de la périphérie ;

Sensibilisation, contrôle et même répression des prestataires privés (chargés de l'entretien) qui ne respectent pas les règles élémentaires d'hygiène inscrites dans les cahiers des charges.

Encadré 2 :

De la gestion des déchets biomédicaux

Là-dessus, il n'y a aucun doute, les professionnels de la santé sont tous d'accord sur le fait que la gestion des déchets biomédicaux représente un risque infectieux, toxique, traumatique et radioactif. Cependant, si l'existence de ces dangers a jusque-là été suffisamment prouvée, on retient dans le « Manuel de gestion des déchets médicaux » que les méthodes de traitement et d'élimination établies exigent des ressources techniques et financières importantes ainsi qu'un cadre légal qui font souvent défaut dans notre pays. Au Burkina Faso, le Conseil des ministres, en sa séance du 29 novembre 2007, a adopté un décret qui définit la procédure de gestion de ces déchets médicaux, procédure qui comprend le tri, la collecte sélective, le stockage, le transport, le traitement et l'élimination. Les dispositions prévues dans ce décret s'appliquent aux déchets solides et liquides produits au niveau dans les établissements de santé publics et privés de médecine humaine et vétérinaire, les établissements de recherche et d'enseignement publics et privés de santé humaine et animale, les laboratoires d'analyses médicales publics et privés de santé humaine et animale et enfin les pharmacies publiques et privées de santé humaine et animale. Pour avoir de plus amples informations sur le sujet, nous avons eu un entretien avec Ghislain Ouédraogo, promoteur de la société « Aube nouvelle », créée en 2009 en partenariat avec la Fédération des associations professionnelles de la santé (qui regroupe les cliniques privées, les cabinets médicaux, les établissements confessionnels, catholiques, islamiques et évangéliques ainsi que les cabinets de soins infirmiers) dans le cadre d'un projet dénommé « incinérateur de privé sanitaire ». Leur travail consiste à enlever, traiter et éliminer les déchets biomédicaux dans les structures sanitaires privées. Ce programme a été mis en place sur financement de la Banque mondiale. Le prix d'un incinérateur est d'environ 30 millions de francs CFA, selon Ghislain Ouédraogo. Grâce à ce partenariat, six sites d'incinération ont ainsi été installés, à savoir quatre à Ouagadougou (Polyclinique Notre-Dame de la paix, hôpital Saint-Camille, Polyclinique internationale de Ouagadougou ex-Clinique du cœur, Clinique Nafi) et deux autres à Bobo-Dioulasso (secteurs 25 et 10). Au cours de notre entretien avec le premier responsable de la société Aube nouvelle, nous avons pu comprendre qu'il y avait tout un processus à suivre avant que les déchets ne soient acheminés dans lesdits sites. Et comme le prévoit le décret, il revient à chaque centre médical de procéder lui-même au tri sélectif des déchets en fonction de leur nature. Ce faisant, on distingue trois types de déchets : ceux assimilables aux ordures ménagères, qui doivent être conditionnés dans des emballages noirs ; les déchets infectieux et anatomiques, qui doivent être mis dans des sacs-poubelles de couleur jaune, et les déchets de laboratoires ou déchets spéciaux, qui doivent être emballés dans des sacs rouges. Pour les objets tranchants (aiguilles, bistouri, etc.), il existe des boîtes de sécurité. « Cette différenciation a été faite pour faciliter le traitement. Si le tri à la base est raté, tout le reste le sera aussi », a-t-il affirmé. Reste maintenant à savoir si, dans la pratique, ce protocole de tri est respecté.

« Beaucoup d'établissements ne respectent pas les dispositions prévues dans le décret »

Difficile à dire, selon notre interlocuteur : « Comme les sacs-poubelles coûtent cher, il arrive que les structures mettent toutes les catégories de détritus dans les sachets noirs. » Pourtant, le traitement n'est pas le même pour tous. En effet, selon la procédure de gestion des déchets, les ordures liées aux soins (sacs jaunes et sacs rouges) doivent être soumises à un traitement strict, à savoir l'incinération, pour éviter tout risque de contamination. « C'est pour cela que nous avons des incinérateurs de type industriel pouvant aller jusqu'à 1 300 degrés et permettant ainsi de respecter les normes environnementales. Pratiquement tout ce qui y entre ressort en cendre. Le fer fond, les bouteilles éclatent. Tout ça pour dire que si vous retrouvez des morceaux, c'est à des proportions vraiment infimes », a expliqué le patron d'« Aube nouvelle » avant d'insister : « Les déchets ne doivent pas être accumulés au-delà de 48 heures et les cendres obtenues après incinération doivent être enfouies. » Sur 237 structures sanitaires recensées à Ouagadougou en 2012, seulement une cinquantaine avait recours au service d'« Aube nouvelle » moyennant une « petite » contribution mensuelle selon la capacité de production des déchets : 70 000 francs CFA pour les CMA, polycliniques et hôpitaux, 35 000 pour les cliniques, 20 000 pour les cabinets médicaux et 10 000 pour les établissements de soins infirmiers. « Malgré tout, certains préfèrent recourir aux femmes qui enlèvent les ordures au moyen de charrettes sans pour autant se soucier de ce qu'elles vont en faire », déplore M. Ouédraogo. En effet, ces dernières, peut-on remarquer, ne disposent pas de l'équipement nécessaire (chaussures de sécurité, gants, tenues, cache-nez, véhicules appropriés, etc.) pour ce travail. Selon le Dr Joséphine Zoungrana, qui a exercé à l'hôpital Yalgado Ouédraogo, certains prestataires privés modernes sous-traitent parfois avec les mêmes femmes. A son avis, le gouvernement se doit d'ouvrir l'œil sur tous ces dysfonctionnements et, s'il le faut, envisager la répression de ces personnes qui ne respectent pas les règles prévues dans le cahier des charges.

Zalissa Soré

Fêfêtisé : expression populaire pour désigner un lieu climatisé.

Nassara : personne de race blanche en mooré.

Merca zakin : La maison des protestants, ainsi qu'on nomme le CMA dont le fondateur était un protestant.