Ile Maurice: Drogue - Isbester veut recouvrer la liberté

Contre-interrogé par l'avocat de la défense, Me Arun Bhinda, l'enquêteur a soutenu que cette affaire a mené à l'arrestation de deux Malgaches. «Trois suspects, parmi une femme malgache, sont recherchés dans cette affaire et le principal suspect n'a pas encore donné sa version des faits», a-t-il dit.

Steves Isbester a été arrêté après que 7,6 kilos d'héroïne et 6,8 kilos de cannabis ont été retrouvés dans des produits artisanaux - des statuettes plus précisément - en provenance de Madagascar le 24 mai. La valeur marchande de la drogue est estimée à quelque Rs 117 millions.

L'habitant de Ste Croix a comparu en cour le lundi le 13 novembre. Sa motion de remise en liberté a été débattue devant la Bail and Remand Court et l'enquêteur de la brigade anti-drogue a objecté à sa liberté soutenant que cette affaire comporte une ramification internationale.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.