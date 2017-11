Le groupe des ambassadeurs arabes saisit cette opportunité pour présenter à travers la bienveillante personne de Sidy lamine Niass, président du groupe Walf, ses vives félicitation à la suite de l'intronisation de Cheikh Ahmad Khoumayna Niass comme Khalife général de la famille religieuse soufi de la famille de Leona niassène en lui souhaitant santé et succès au service de l'islam et de ses valeurs de tolérance», a encore témoigné l'ambassadeur du Maroc.

C'était hier à l'occasion de la cérémonie de présentation de condoléances, dans les locaux de Walf Fadjri. «Le Sénégal vient de perdre un pôle important parmi les familles religieuses soufies de ce grand pays religieux. Le groupe des ambassadeurs arabes présente ses sincères condoléances au peuple sénégalais, aux disciples et aux membres de la famille éplorée du défunt khalife général en priant Dieu de l'accueillir en son saint paradis et d'accorder patience et réconfort à sa proche famille.

