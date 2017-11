Cote d'Ivoire: Sport hippique (Grand prix de Bretagne) - La rentrée des cracks

Quinze chevaux sont engagés dans cette première des quatre « B ». Une rude bataille où Bold Eagle, double tenant du Grand prix d'Amérique (2016 et 2017) est présenté comme un grand favoris. Actuel roi du trot et vainqueur de 4 étapes des EpiqE Series l'hiver dernier, il sera le candidat à battre.

Les amoureux de sport hippique auront les yeux rivés sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, ce dimanche (14h 15). Et pour cause, l'on y organise le grand prix de Bretagne. Il s'agit de la première course du circuit des 14 plus belles courses de chevaux alliant les deux allures (trot et galop), dans un grand championnat dénommé EpiqE séries, en France. Une rentrée des cracks dont les 3 premiers sont automatiquement qualifiés pour la finale : Le Grand prix d'Amérique.

