L'Ong Sacré-Cœur dont la mission est de promouvoir la fraternité et la dignité humaine a choisi la Journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre de chaque année en Côte d'Ivoire, pour organiser une journée de la paix entre tous les fils et filles de Diabo et Languibonou, localités situées dans le département de Botro.

Et c'est Yrassuénou, village de la sous-préfecture de Languibonou, qui a été choisi pour cette célébration en présence de Tuo Kolotioloma, préfet du département de Botro, représentant Konin Aka, préfet de la région de Gbêkê, préfet du département de Bouaké et d'Assahoré Konan Jacques, directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, par ailleurs représentant du doyen Kouamé Konan N'Sikan, le parrain.

Madeleine Yao, présidente de l'Ong Sacré-Cœur, a, à cette occasion, lancé un appel au renforcement de l'unité du peuple Gblô et exhorté les mutuelles de développement à multiplier les actions de terrain en faveur des enfants, des jeunes et des femmes. Elle a tenu à rappeler que la stabilité s'entretient et que le vivre ensemble se cultive.

Prenant la parole, Tuo Kolotioloma a salué cette initiative qui vise le bien-être de la population et le développement des localités. Pour sa part, le directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique a pris l'engagement, en tant que cadre, de faire en sorte que la paix règne dans le pays Gblô. Au cours de cette célébration, la solidarité a également été magnifiée.

A cet effet, 1000 kits scolaires ont été offerts aux élèves démunis de ces deux sous-préfectures et 35 tonnes de ciment pour permettre d'achever les deux bâtiments de l'Epp catholique de Yrassuénou. A la fin de la cérémonie, la flamme de la paix a été allumée.