Cote d'Ivoire: Mondial 2018 - Les grandes leçons des éliminatoires

Enfin, il faut noter 2458 buts ont été inscrits au cours des matches de qualification. Le score le plus large de ces éliminatoires a été le (15-0), infligé par le Qatar au Bouthan, lors de la deuxième phase des qualifications asiatiques. Les meilleurs buteurs de ces éliminatoires avec 16 buts chacun sont : Mohamed Al Sahlawi (Arabie Saoudite), Ahmed Khalil (Émirats Arabes Unis) et Robert Lewandowski (Pologne).

L'édition russe de la Coupe du monde enregistre le retour de certaines nations qui n'avaient plus participé au tournoi depuis plusieurs éditions. C'est le cas du Pérou qui revient après 1982, en Espagne. L'Égypte (28 ans d'absence après sa participation à Italie 1990 et le Maroc (20 ans après France 1998) renouent également avec la compétition.

Les 31 pays issus des éliminatoires et la Russie (pays organisateur) attendent désormais le tirage au sort des poules prévu le 1er décembre. Ce sont au total 871 matches qui se sont disputés entre le 12 novembre 2015 et le 15 novembre 2017.

La plus grande compétition de football au monde aura lieu aux mois de juin et juillet 2018 en Russie avec 32 équipes.

