Cote d'Ivoire: Chan 2018 - Les adversaires probables de la Côte d'Ivoire

Le tirage au sort des poules de la compétition a lieu aujourd'hui, à Rabat au Maroc.

Les seize équipes qualifiées pour le Chan 2018 connaîtront leurs adversaires à l'issue du tirage au sort des poules qui s'effectuera ce soir, à Rabat au Maroc. Avant ce tirage, la Confédération africaine de football a procédé à la validation de la procédure de tirage.

Quatre chapeaux comprenant les 16 équipes qualifiées ont été constitués. Logés dans le chapeau1, les Eléphants évitent le Maroc, pays organisateur, l'Angola et la Libye. Toutefois, Kamara Ibrahim et ses joueurs pourraient se retrouver en face de redoutables nations comme le Cameroun (pot 2), l'Ouganda (pot 3) et le Burkina Faso (pot 4).

Par ailleurs, la commission d'organisation a validé le calendrier du tournoi final qui va se disputer du 13 janvier au 4 février 2018 dans les villes suivantes : Casablanca (groupe A), Marrakech (groupe B), Tanger (groupe C) et Agadir (groupe D). Le match d'ouverture et la finale se disputeront au complexe Mohamed V de Casablanca.

Les chapeaux

Pot 1 : Maroc (pays hôte), Angola, Côte d'Ivoire, Libye.

Pot 2 : Cameroun, Guinée, Nigeria, Zambie.

Pot 3 : Congo, Ouganda, Rwanda, Soudan.

Pot 4 : Burkina Faso, Guinée Equatoriale, Mauritanie, Namibie.