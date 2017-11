Cote d'Ivoire: Mairie de Cocody - Les agents se forment à la qualité de l'accueil

« Le maire a placé son mandat sous le signe du changement. Un agent bien formé est le signe du travail bien fait. La mairie veut être la meilleure collectivité de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'exhorte les participants à avoir une oreille attentive des modules qui seront dispensés », a-t-il affirmé.

Le maire de la commune de Cocody, N'Goan Aka Mathias, veut développer le bon usage de l'accueil et des règles de protocole dans ses services. C'est pourquoi, il a autorisé leur formation. Du 16 au 17 novembre, à la Riviera palmeraie, le cabinet Ipce conseils forme les agents autour du thème « être orienté, administré : une stratégie gagnante ».

Les modules de la qualité de l'accueil et du protocole. Cela, pour nouer des contacts valorisants avec toutes les personnes fréquentant l'état civil, le secrétariat général et d'autres services. Il s'agit de mieux orienter les visiteurs et traiter au mieux les demandes des administrés.

A la cérémonie d'ouverture, Touré Vamara, adjoint au maire représentant le premier magistrat de la cité, dira que cette formation permettra aux bénéficiaires de répondre aux exigences de tous ceux qui viendront se faire établir des actes administratifs ou tout autre démarche.

« Le maire a placé son mandat sous le signe du changement. Un agent bien formé est le signe du travail bien fait. La mairie veut être la meilleure collectivité de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'exhorte les participants à avoir une oreille attentive des modules qui seront dispensés », a-t-il affirmé.

Quant à Alain Aboh, expert consultant stratégiste des organisations, il a, au nom dudit cabinet, souligné que l'accueil et le protocole sont des facteurs essentiels dans le fonctionnement d'une collectivité. C'est pourquoi, dira-t-il, les formateurs donneront le meilleur d'eux-mêmes afin que sur le terrain, des performances soient réalisées pour le bonheur des usagers.

L'accueil et les relations avec les administrés constitue le premier module de formation. Et le protocole et le savoir-vivre en est le second.