Congo-Kinshasa: Des ONG contre la levée du moratoire sur l'attribution des concessions forestières

Les ONG internationales et congolaises appellent également le gouvernement de la RDC à annuler environ cinq millions d'hectares de concessions forestières qui fonctionnent sans plan de gestion et sont donc en situation d'illégalité.

Julien Kabalako Mbuku, du GTCR-R en RDC, a déclaré: "Au lieu de préparer la levée du moratoire, le gouvernement de la RDC et les gouvernements bailleurs devraient concentrer leurs efforts sur la protection des forêts de la RDC et améliorer la gouvernance du secteur."

Toute expansion de l'exploitation industrielle entraînerait une dégradation des forêts et une déforestation, et provoquerait une augmentation significative des émissions de carbone, y compris des tourbières riches en carbone récemment découvertes qui reposent sous de larges zones de la forêt de la RDC.

Ces ONG internationales et congolaises ont écrit aux principaux membres du gouvernement de la RDC et aux dirigeants internationaux tels que Patricia Espinosa Cantellano, Secrétaire Exécutive de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, ainsi qu'aux ministres de l'Environnement en France, en Allemagne et en Norvège, les exhortant à intervenir.

Selon un document distribué par le ministère de l'Environnement et du Développement durable de la RDC, le gouvernement prévoit de lever le moratoire et d'allouer deux millions d'hectares - quatre fois la limite légale pour les concessions forestières - à une seule entreprise en échange de son «soutien financier» au processus mettant fin au gel des allocations.

Ces Ong fustigent le fait que le gouvernement de la République Démocratique du Congo participe à des pourparlers sur le climat à la COP 23 « tout en planifiant d'ouvrir la deuxième plus grande forêt tropicale du monde aux exploitants industriels de bois », dit le communiqué signé par Greenpeace, Rainforest Foundation UK, Rainforest Foundation Norway, Global Witness, Réseau Ressources Naturelles, Groupe de Travail Climat REDD Rénové et Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.