Congo-Kinshasa: Mi-figue, mi-raisin

Ailleurs, notamment dans les grandes villes de l'Est, telles que Beni, Butembo, Goma et Bukavu, la population a préféré se terrer dans les maisons. C'était la paralysie. A Lubumbashi, c'est la même ambiance d'une ville terne, sans vie.

Evidemment, on ne peut pas se limiter à ce débat, ça serait réduire la symbolique de la journée en un simple jeu d'arithmétique. Le plus évident est que la journée du mercredi 15 novembre est marquée d'un sceau spécial. A Kinshasa, la ville n'a pas connu son ambiance habituelle. La circulation des moyens de transport en commun, timide en début de la journée, n'a repris un semblant d'activités que dans la soirée.

Si dans la Majorité présidentielle, on se félicite du peu d'engouement qu'a suscité le mot d'ordre à une manifestation générale lancée par différents mouvements citoyens, dans l'Opposition, on se frotte les mains du fait que les activités dans les grandes villes du pays ont tourné au ralenti au cours de cette journée.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.