Congo-Kinshasa: Projet de budget 2018 - Tshibala se rattrape, mais...

A tout prendre, Bruno Tshibala est limité. Il a enfin étalé au grand jour son incapacité à doter la RDC d'un budget digne de ce nom. Les rêves du vieux maquisard sont partis en fumée. On se rappelle qu'en mai dernier, lorsqu'il s'est présenté devant l'Assemblée nationale avec un budget de plus de huit (8) milliards Usd pour le reste de l'année 2017, le Premier ministre avait promis de faire mieux au prochain exercice. Il aura été finalement recalé, obligé de réduire de 10,5% le projet de budget par rapport à l'exercice 2017.

Un constat est vite tiré des prévisions des dépenses liées aux élections. Contrairement à 2017, les fonds consacrés aux élections ont subi une baisse d'environ 19%. Or, à ce jour, la Céni éprouve de sérieuses difficultés à boucler son budget d'opérations, notamment sur le volet lié aux opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. On doit dès lors prédire qu'avec des fonds en régression, la Céni n'est pas au bout de ses peines. Sans doute, la centrale électorale devrait procéder par des coupes au niveau de son budget d'exploitation ou, à défaut, passer par des arbitrages dans ses priorités de dépenses, pour couvrir certaines charges contraignantes liées aux élections. C'est dire que la Céni n'est pas encore sortie de l'auberge. Le pire est sans doute à venir.

Selon les termes repris dans le compte rendu du gouvernement, ce projet de loi de finances 2018 poursuit quatre objectifs majeurs, à savoir l'organisation d'élections ; l'arrêt de la dégradation de la situation économique du pays ; l'amélioration des conditions de vie de la population et ; la restauration de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national.

