Ile Maurice: Partielle au n°18 - «Pas normal que le PM touche plus que Narendra Modi», dit Eddy Joson

Eddy Joson estime, dans la foulée, que ce n'est pas normal que le Premier ministre touche un salaire plus élevé que son homologue indien, Narendra Modi ou même que la Première ministre britannique, Theresa May. Lorsqu'il sera élu, insiste-t-il, «mo pou pran tou mo lapay, mo pou donn sa bann pov». Et d'ajouter : «Kot nou pé alé dan nou pei! Classe moyenne pé baskil dan la povreté.»

Dès qu'il sera élu et qu'il fera son entrée au Parlement, il aura du pain sur la planche. Eddy Joson, candidat à la partielle au n°18, Belle-Rose-Quatre-Bornes, soutient qu'il compte demander des amendements à «beaucoup de projets de loi». Notamment le Procurement Act et les lois du travail. C'est ce qu'il a indiqué ce vendredi 17 novembre, lors d'une conférence de presse.

