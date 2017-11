Madagascar: Pétanque - Accueil triomphal pour les vice-championnes du monde

Les vice- championnes du monde avec de gauche à droite Cicine, Hasina et Mirana posant pour la photo souvenir avec le staff de la mairie d'Ambohimangakely.

La mairie d'Ambohimangakely a accueilli, hier, en grande pompe les nouvelles vice- championnes du monde de pétanque. Une joie légitime, car Hasina était une native de cette localité et le maire Naina Andrianarison n'a pas pu s'empêcher de fêter l'événement, car c'en était en effet un.

Ambohimangakely est fier de Hasina et de cette place de vice-championne du monde et que cette ville vivrait désormais dans l'attente d'une prochaine échéance, car « notre fille » et toute son équipe méritent de revivre la même expérience, affirme le maire durant son discours avant de remettre des colliers de fleurs à Hasina, Cicine et Mirana, puisque la quatrième joueuse, Tita, était déjà partie dans son Antsirabe natal.

Exploit contre Thaïlande. Comme Hasina fait partie du club du 3FB avec Mirana, elle a également remercié dans la foulée le ministère de la Santé, mais aussi la Fédération et les mécènes qui ont apporté leur part d'eau au moulin pour permettre ce déplacement en Chine plus précisément à Kaihua où se tenait les championnats du monde de pétanque du 4 au 12 novembre.

L'équipe malgache a réalisé un exploit lors des quarts de finale où elle a sorti la Thaïlande, une formation habituée aux places du podium mondial, sur le score de 13 à 12.

Le plus dur en fait pour Hasina et ses amies qui ont facilement éliminé en demies les Italiennes sur le score éloquent de 13 à 5.

Malheureusement pour ce quatuor d'exception, elles sont tombées sur un os en finale en l'occurrence les Françaises conduites par la championne du monde, Angélique Papon. Un vrai coup de massue, puisque Madagascar s'est incliné sur le score de 6 à 13.

Cicine, la plus expérimentée du lot, avoue cependant qu'en bossant à max, Madagascar peut très bien surprendre cette équipe française. Encore faut-il, estime-t-elle, que l'équipe restera unie, car avant d'arriver à ce stade, il a fallu asseoir le collectif où Mirana se trouve en pointe et Hasina au milieu tandis que Tita et Cicine se relayent aux tirs.