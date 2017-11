Madagascar: Ambinina Aniana Malalaharisoa et Hajatiana Rakotozafy, finalistes au concours « Voix Nouvelles »

Ambinina Aniana Malalaharisoa.

Ils ont tenté leur chance et ne sont pas rentrés bredouilles. Ambinina Aniana Malalaharisoa et Hajatiana Rakotozafy font partie des neuf candidats à s'être lancés dans l'aventure « Voix nouvelles ». Ils se sont illustrés à La Réunion et représenteront donc la zone Océan Indien

les 25 et 26 janvier 2018 à l'Opéra de Massy. Les deux chanteurs lyriques seront en compétition avec d'autres artistes venus de France, Belgique, Suisse, Canada, Comores et Maurice. S'ils convainquent le jury, ils participeront à la grande finale qui aura lieu, par contre, le 10 février 2018, à l'Opéra Comique, avec l'Orchestre Colonne et se produiront devant tous les directeurs d'opéra, ainsi qu'un certain nombre de personnalités du monde lyrique. En attendant, zoom sur le parcours de ces deux talentueux jeunes gens.

Hajatiana Rakotozafy

La force tranquille. Débutante ? Elle ne l'est aucunement. Ambinina Aniana Malalaharisoa compte neuf ans de carrière à son actif. Passion, délicatesse, force, agilité : quatre mots qui résument la chanteuse de musique classique « coloratura ». En 2009, elle participe au concert d'adieu du Directeur général de la société Holcim. Un premier pas réussi qui lui donne l'envie d'aller plus loin et de se découvrir davantage dans le monde lyrique. En 2010, elle prend part à la célébration du Cinquantenaire de la chorale de la Sainte Trinité Avaratranjoma. Célébration durant laquelle elle a interprété l'œuvre de Mozart « Exsultate Jubilate K 165 » à l'IFM. Un évènement pendant lequel elle fait mouche.

La même année, elle est donc invitée pour un récital au profit des activités des jeunes de la paroisse de l'Eglise Luthérienne dans la Ville d'Eaux. De plus en plus passionnée, elle ne lâche plus rien. En 2012, Ambinina était donc la soliste soprano du concert de levée de fonds pour la réhabilitation de l'église Sainte Trinité Avaratranjoma, où elle interprète des extraits de « Judas Maccabaeus » d'Haendel à l'Hôtel Carlton Anosy. Remarquée pour son sérieux et son audace, elle est invitée, en 2013, pour un concert de promotion des élèves du Centre Régional d'Education de Musique d'Antsirabe en tant que Soliste Soprano, « Litaniae de venerabili altaris sacramento in B flat major (KV 125 Mozart) ». A l'aube de ses dix ans de carrière, cette surdouée du classique a donné une représentation à la Bibliothèque nationale. Accompagnée de Mirana Randria au piano, elle en a tout simplement été magistrale.

Hajatiana Rakotozafy ? Il y a vingt ans, il intègre le Chœur d'enfants Tambatra de l'église FJKM Ambatonakanga. Il prend goût à la musique classique. En 2013, Il intègre lui aussi l'Anglican Music Institute (AMI) pour suivre des cours de chant avec Oksun KIM et a participé à des Master Class avec des professeurs tels que Kyung Sun Choi et Peter Terry. La virtuosité et l'agilité de sa voix le placent dans la catégorie ténor léger. Il a une préférence pour le répertoire baroque et bel canto comme Rossini, Donizetti et Bellini. Il répond aux exigences de cet art comme la recherche de timbre, les vocalises et les ornements.

Le jeune Ténor a fait ses preuves en tant que soliste dans « la Messe en D mineur » de Haydn, dans « la Veuve Joyeuse de Lehar » avec « l'Ensemble Vocal Hiraitra » et figure parmi les artistes à l'affiche de la deuxième édition du festival Nosy-Be Symphonie (2015). Il chante également avec des ensembles de la Capitale dont le Chœur d'Homme de Madagascar et le « Taninketsa d'Ambonin'Ampamarinana ». Passionné d'instrument, Hajatiana suit des cours de violon et joue de l'orgue au sein de son église en étant également professeur de piano à « l'AMI's Children Music Class ».

Aujourd'hui, Hajatiana Rakotozafy tout comme Ambinina Aniana Malalaharisoa se préparent pour une nouvelle page de leur carrière. Ils passeront les demi-finales du concours Voix Nouvelles les 25 et 26 janvier 2018 à l'Opéra de Massy. S'ils convainquent le jury et espérons que ce sera le cas, ils participeront à la grande finale qui aura par contre lieu le 10 février 2018, à l'Opéra Comique, avec l'Orchestre Colonne.