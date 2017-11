Madagascar: ISCAM - Sensibilisation contre la corruption

Plusieurs intervenants ont développé face au public plusieurs aspects de la corruption et les pistes nouvellement proposées pour lutter efficacement contre ce phénomène.

La corruption. Ce thème plus que jamais d'actualité à Madagascar a été au centre des discussions lors d'une journée de sensibilisation qui s'est tenue avant-hier 15 novembre à l'ISCAM (Institut supérieur de la communication, des affaires et du management). Une journée « Génération sans corruption » au cours de laquelle des entités œuvrant dans le domaine de la lutte contre la corruption ont partagé leurs convictions et leurs engagements ainsi que les moyens mobilisés et nouvellement proposés face à l'ampleur de la corruption et l'étendue de ses méfaits sur le pays. Les étudiants et les jeunes, plus vulnérables face à ce fléau, tout en étant, cependant, moteurs de changement, ont été particulièrement ciblés.

A travers cet événement, l'institut a mis en avant l'importance de l'esprit sans corruption pour que les futurs diplômés soient conscients de la valeur de l'intégrité dans la vie professionnelle et personnelle. L'occasion a, par ailleurs, été saisie pour primer les gagnants du concours de vidéo, de photo et d'illustration lancé quelques semaines auparavant, sur le thème « Méfaits de la corruption sur l'économie et le social ». Les meilleures œuvres ont été exposées durant la journée.