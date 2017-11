Zimbabwe: La chute de Mugabe rend-elle les coups d'Etat plus attractifs?

Mais face aux pouvoirs qui tuent, torturent et manipulent les Constitutions et les élections pour se maintenir au pouvoir ou se faire succéder par les gens de leurs familles, le coup d'Etat, comme tout moyen nécessitant l'usage de la violence, devient un mal nécessaire.

Or le cas du Zimbabwe montre que même l'armée finit par être fatiguée par les caprices d'un despote. L'armée qui a lâché Robert Mugabe est la même qui l'a servi pendant ses 38 années de pouvoir. Mais Mugabe a commis l'erreur de pousser son égoïsme plus loin en voulant promouvoir sa femme Grace comme successeur.

La chute de Mugabe est suivi sans aucun doute avec inquiétude dans tous les pays où les despotes changent les Constitutions pour se maintenir au pouvoir, mais aussi dans ceux où les présidents vieillissants préparent les membres de leur famille, leurs fils ou leurs femmes, à leur succession. Ces régimes parviennent à se maintenir au pouvoir grâce à l'armée, à la police et aux autres organes de répression. Et ils pensent qu'aussi longtemps qu'ils donneront à leurs hommes armées les avantages nécessaires, ils ne les lâcheront jamais.

Face aux dictateurs qui veulent se maintenir au pouvoir à vie, les Africains vont comprendre, grâce au cas du Zimbabwe, que le coup d'Etat est un moyen de lutte pour le changement parmi tant d'autres et qu'il peut être plus efficace que les élections.

