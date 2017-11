Il convient de noter que la CMSM n'est pas simplement une communauté religieuse. Elle s'ouvre à d'autres activités, surtout sociale et les efforts menés pour l'entraide citoyenne depuis l'année 2015 en sont les preuves ; entre autres, l'aide aux victimes dans les différentes régions de l'île. La construction d'infrastructures scolaires et de dispensaires figurent également dans la liste des activités effectuées par la communauté.

« Fihavanana ». C'est le mot qui résume le mieux l'action sociale et solidaire effectuée par la Communauté musulmane sunnite de Madagascar (CMSM) les 3 et 4 novembre dernier. 250 familles de Mananjary ont été bénéficiaires de produits de première nécessité tels que le riz, ainsi que des sceaux et des couvertures. Toujours dans le cadre des actions sociales, 109 autres familles de Manakara ont reçu de la part de la communauté, les mêmes produits le 10 novembre dernier.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.