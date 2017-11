Madagascar: Kristel Ratri - A la conquête de l'international !

Après avoir ébloui les mélomanes mauriciens, Kristel et ses complices de scène ont fait parler d'eux au festival MaMA, à Paris. Ils seront à nouveau sous les feux des projecteurs des scènes françaises.

Non, elle n'a pas encore gagné ! Les votes pour le concours « Rêve africain » sont encore ouverts. D'ailleurs, il reste quatre jours avant la clôture des votes. 4 000 personnes ont déjà pris le temps de supporter leur « pépite favorite ». Pour soutenir le projet qui, selon vous, mérite d'être largement diffusé, faites un tour sur le site du « Rêve africain ». L'annonce des gagnants se fera le 30 novembre en direct de la soirée d'ouverture du Festival « Only French » à la Boule Noire à Paris. En attendant la proclamation des résultats, Kristel Ratri ne reste pas les bras croisés. Elle est actuellement en tournée à Nosy-Be et reviendra prochainement sur les scènes françaises. Grâce à sa participation au « Rêve africain », le groupe fut effectivement remarqué.

Déclaration. Mounir Kabaj a eu un vrai coup de cœur pour la formation : « Au dernier MaMA Festival & Convention, et à l'occasion de ma participation au jury du concours 'Le rêve africain', j'ai découvert une voix unique, un groupe et un univers qui m'a replongé dans mon adolescence de rockeur fou amoureux des voix féminines, de ces groupes mythiques aux chanteuses charismatiques et puissantes, dans des formations pop-rock historiques comme Skunk Anansie, Anouk, K's Choice et autres Guano Apes & The Gossip (Beth Ditto). Je ne pensais jamais retrouver cette odeur de soufre sonore, cette puissance de la voix féminine dans le rock, si singulière et si riche, cette énergie scénique hors du commun, cette rage qui caractérise les grandes âmes et les grandes rockeuses. Et là, tout droit de Tana, arrive Kristel qui s'inscrit avec une modernité confondante dans cette veine et qui vous propose un renouveau, un son frais autour de sa voix à la puissance rare. J'ai pris une gifle et j'ai retrouvé une part de mon adolescence qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui ». Aujourd'hui, Mounir Kabaj fait donc partie de l'équipe de l'agence « booking » de Kristel Ratri Band. Les 9 et 13 décembre, il programme le groupe pour des concerts en France. Pour la « jeune maman » et sa bande, ce n'est qu'un début.