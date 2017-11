Madagascar-UE - Pour une meilleure démarque qualité

C'était hier, au Carlton lors de l'ouverture de l'atelier de restitution de la 6e réunion du Comité APE (Accord de Partenariat Economique) et de l'atelier préparatoire à la 11e conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) qui se tiendra à Buenos Aires, en décembre prochain. C'était une occasion pour le ministre du Commerce et de la Consommation, Chabani Nourdine de rappeler les efforts entrepris par le gouvernement malgache pour booster le commerce extérieur. Grâce notamment à des outils de coopération efficace comme l'APE, des résultats probants ont été enregistrés.

« Nous devons plus que jamais augmenter nos productions et améliorer la qualité de nos produits » Une fois de plus, le ministre du Commerce et de la Consommation a réitéré que la démarche qualité est un des meilleurs moyens pour relancer l'économie du pays.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.