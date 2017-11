Madagascar: Toamasina - Un couple Karàna a pu s'enfuir avant d'être déféré au Parquet

Surnommés Be matelas, les suspects sont des opérateurs très connus dans la capitale du Betsimisaraka. Ils ont vendu un terrain fictif à un Tuléarois duquel ils ont déjà perçu la somme convenue. La victime de l'arnaque a alors réclamé le remboursement de la somme avancée. Pour répondre à cette revendication, le mari a proposé des chèques au nom de sa femme, un compte qui n'existe pas. C'est pourquoi, la victime a porté plainte auprès de la section criminelle de la Gendarmerie. Comme réplique, le « Karàna » lui a proféré des menaces comme quoi si la victime ne retire pas sa plainte, les kidnappings et règlements de comptes sont à la mode et qu'il serait protégé d'en haut-lieu d'où son surnom Be matelas.

