Madagascar: Escroquerie et usurpation de fonction - Un faux commandant de l'Armée recherché

Selon toujours les informations, il s'agit d'un récidiviste, car auparavant, il a déjà séjourné en prison pour escroquerie et usurpation de fonction. La police ajoute qu'il y a un moment, il a été repéré à Analamahitsy. Ainsi, ceux qui ont de renseignements sur cet homme sont priés d'informer immédiatement les forces de l'ordre les plus proches, ou contacter la Sureté Urbaine d'Antananarivo aux numéros suivants : 034 49 130 32, 034 02 130 32, 034 05 998 47.

Cet homme fait l'objet d'un avis de recherche émis par la police nationale pour divers délits et infractions. Il est poursuivi pour escroquerie, usurpation de fonction et port d'arme illégal. Selon les informations émanant de la Sûreté Urbaine d'Antananarivo qui a lancé ce « Wanted », le fugitif se dit être en mesure de dédouaner des marchandises au Port de Toamasina. Il a escroqué plusieurs personnes dans des ventes de terrains par lesquelles il a réussi à soutirer près de 130 millions d'ariary. Pour commettre ses forfaits, Andrianaivo Ainatiana Raymond Danny est toujours en treillis militaires et porte le grade de commandant de l'Armée « malagasy ».

