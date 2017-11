Madagascar: Salon de l'habitat - Trois stands en Un pour Spider

A l'instar de Spider qui a opté pour une formule originale « Trois stands en Un ». En effet, le grand stand de Spider est divisé en trois compartiments où l'entreprise présente trois de ses plus grands secteurs. Airwell pour les climatiseurs, Legrand pour l'électricité et enfin Vtac pour les luminaires. « Ce sont tous des produits de marque européenne dont nous garantissons la qualité » explique Jimmy Rakotoarivelo, Business Représentative Manager de Spider qui figure parmi les fidèles participants du Salon de l'Habitat. « C'est une manifestation qui permet en effet de mettre en exergue la qualité de des produits qui sont très appréciés par les visiteurs. « Pendant le salon, nous pratiquons jusqu'à 30% de remise » selon toujours ce responsable de Spider, qui est d'ailleurs le sponsor officiel du Salon de l'Habitat qui ne prendra fin que dimanche prochain. Notons que l'ouverture officielle du Salon de l'Habitat a eu lieu hier matin en présence de nombreuses personnalités.

Le Salon de l'Habitat a débuté, hier au Parc des Expositions Forello Tanjombato. Une occasion de plus pour les entreprises malgaches de démontrer leur savoir-faire et la qualité de leurs produits.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.